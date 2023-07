V New Yorku poslej poleg muzeja še center Louisa Armstronga

New York, 12. julija - Hiša v newyorškem predelu Queens, kjer je ikona jazza Louis Armstrong (1901-1971) 28 let živel s soprogo Lucille, je že dlje časa odprta za javnost kot muzej, sedaj so v bližini odprli še njegov center. Ta je namenjen obsežnemu arhivu z več kot 60.000 predmeti, povezanimi z glasbenikovim življenjem in delom.