Indijska romantična drama za uvod v novomeške Poletne filmske večere

Novo mesto, 11. julija - Pred ploščadjo novomeškega Kulturnega centra Janeza Trdine bodo vsak torek in četrtek julija in avgusta brezplačno na ogled različni filmi. Poletni filmski večeri se bodo začeli nocoj z indijskim filmom Riteša Batre Fotograf, nežno, nostalgično in humorja polno romanco o dveh osamljenih dušah, ki se srečata na kaotičnih ulicah Mumbaija.