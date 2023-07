Vlada sprejela proračunski razrez za leti 2024 in 2025

Ljubljana, 10. julija - Vlada je danes potrdila razrez proračunskih odhodkov po posameznih proračunskih uporabnikih za leti 2024 in 2025 in pri tem še nekoliko znižala zgornjo mejo dovoljenih odhodkov. Finančni minister Klemen Boštjančič je opozoril, da financiranje vseh želja ne bi bilo dolgoročno javnofinančno vzdržno, prav tako ne v dobrobit države in državljanov.