Število prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev in voznikov e-skirojev se povečuje

Ljubljana, 10. julija - Kolesarji so bili letos udeleženi v več kot 500 prometnih nesrečah, pri čemer so bili v 300 primerih povzročitelji. Najpogostejši vzrok za nesreče sta neprilagojena hitrost in neupoštevanje pravil o prednosti, ugotavljajo policisti. Letos se je zgodilo tudi že skoraj 80 nesreč z udeležbo voznikov e-skirojev, ki so povzročili večino nesreč.