Za Telekomom in T-2 cene storitev dviga tudi Telemach

Ljubljana, 10. julija - Telekomunikacijski operater Telemach z avgustom viša cene mobilnih in fiksnih naročniških paketov, kot razlog pa navaja visoko inflacijo. Cene mobilnih storitev bodo v povprečju za pet odstotkov višje, cene fiksnih storitev pa za dva odstotka, so konec junija sporočili iz Telemacha. Pred tem so cene dvignili tudi pri Telekomu Slovenija in T-2.