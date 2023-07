Na območju Čateža ob Savi pri prevozu migrantov ujeli Romuna in Bolgara

Čatež ob Savi, 10. julija - Policisti so pretekli konec tedna na območju Čateža ob Savi pri prevozu migrantov ujeli 36-letnega Romuna in 48-letnega Bolgara. Prvi je prevažal pet Iračanov, drugi deset Turkov. Obema so odvzeli prostost in zasegli avtomobila, s kazenskima ovadbama bosta pripeljana pred sodnika. Postopki z migranti še potekajo, so sporočili.