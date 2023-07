Sindikat KS 90 za varno in zdravo delovno okolje v vročini

Ljubljana/Koper, 10. julija - Obalna sindikalna organizacija KS 90 ob vročini delodajalce poziva, naj za svoje delavce sprejmejo ukrepe, ki gredo v smeri zagotavljanja varnega in zdravega delovnega okolja. Inšpekcijo za delo poziva, naj to preverja, odločevalce pa, naj zaostrijo delovnopravno zakonodajo, so danes sporočili iz KS 90.