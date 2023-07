Cenzura ostaja problem tudi danes

piše Maja Lazar

Ljubljana, 20. julija - Cenzure literarnih del, ko so v preteklosti cenzorji osebno odločali, kaj je primerno za objavo in kaj ne, več ni, a problem cenzure ostaja vse do danes. Hkrati se je po svetu v zadnjem času okrepilo prevajanje ali pisanje v skladu z normami sodobnega časa nekaterih bolj znanih del iz preteklosti, t. i. rewriting.