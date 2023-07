Cene nafte navzdol

Singapur, 10. julija - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale. Na trgu so odmevali podatki o inflaciji na Kitajskem, kjer so cene prvič po več kot dveh letih stagnirale, kar kaže na ohlajanje gospodarske rasti. Ob tem pa omejitev ponudbe nafte ni prinesla želenega rezultata, poroča nemška tiskovna agencija dpa.