Reporter o plačah politikov (10. 7.)

Ljubljana, 10. julija - Silvester Šurla v uvodniku Predsednik za milijon evrov piše o plačah politikov. Izpostavlja, da je dejstvo, da je predsednik vlade plačan tako malo, predvsem sramota za državo, to pa veliko pove tudi o tem, kako nizko cenimo našo domovino. Človek mora biti res že malo nor, da gre vodit vlado za šest tisočakov in pol bruto, pravi.