V napadu v vrtcu na Kitajskem ubitih 6 ljudi

Peking, 10. julija - V vrtcu v mestu Lianjiang v južnokitajski provinci Guangdong je bilo v napadu ubitih šest ljudi, eden pa ranjen, je danes sporočila tiskovna predstavnica mestne uprave. Dodala je, da so med žrtvami vzgojiteljica, dva starša in trije otroci, enega osumljenca pa so aretirali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.