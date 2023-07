Delo o težavah slovenskega turizma (10. 7.)

Ljubljana, 9. julija - Nataša Čepar v komentarju Kolone mimo slovenske v hrvaško Istro piše o težavah slovenskega turizma. V Portorožu te dni ni rekordnega števila turistov, poleg njih pa je mesto od lani izgubilo tudi teniški center in z njim povezana mednarodna tekmovanja in teniške goste. Ob tem ni dovolj vlaganja v infrastrukturo in kakovostne ponudbo, piše avtorica.