Večer o manku kadra v gostinstvu (10. 7.)

Maribor, 9. julija - Jasmina Cehnar v komentarju Kam so šli gospodje natakarji piše o manku kadra v gostinstvu, saj ljudje v tej panogi več nočejo delati. Gostinci problem vse bolj rešujejo s študenti in tujci, tudi iz Azije. Dobra stvar kadrovskega manka pa so višja plačila, izboljšani delovni pogoji in zavedanje delodajalcev, da brez kadra ni nič, piše avtorica.