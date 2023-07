Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (8. in 9. 7.)

Ljubljana, 9. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o smrti slovenskega motorista na hrvaški avtocesti in o praznovanju 167. rojstnega dne Nikole Tesle, na katerem bo nastopil tudi slovenski skladatelj Janez Dovč. Poročale so tudi o ponedeljkovem srečanju zunanjih ministrov Italije, Slovenije in Hrvaške.