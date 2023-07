Zaradi prometne nesreče med Logatcem in Vrhniko devetkilometrska kolona

Vrhnika, 9. julija - Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas, zato nastaja daljši zastoj, dolg devet kilometrov, ki voznikom povzroča polurno zamudo, so sporočili iz Prometno informacijskega centra in dodali, da je mogoč obvoz po regionalni cesti Unec - Logatec - Vrhnika.