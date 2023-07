Več mrtvih v poplavah in zemeljskih plazovih v Indiji

New Delhi, 9. julija - V poplavah in zemeljskih plazovih na severu Indije je v zadnjih 24 urah življenje izgubilo 15 ljudi. Spričo rekordnih monsunskih padavin so oblasti v prestolnici New Delhi odpovedale pouk, vremenoslovci pa v prihodnjih dneh napovedujejo še več dežja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.