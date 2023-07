Brežice, 9. julija - Pri opravljanju gozdarskih del se je popoldne okoli 13.30 v naselju Bojsno v občini Brežice poškodoval občan. Gasilci Poklicne gasilske enote Krško so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem pri reanimaciji obolele osebe in osebo prenesli do mesta, kjer so ga prevzeli delavci pogrebne službe, poroča center za obveščanje.