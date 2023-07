Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 9. julija - Ponoči in zjutraj bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, ob morju okoli 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo sončno in vroče. Proti večeru lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo sončno in vroče. Tudi v sredo se bo nadaljevalo vroče poletno vreme, zapihal bo jugozahodni veter. Zvečer bodo krajevne vročinske nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami.

Vremenska slika: Nad severno in srednjo Evropo je šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje s severozahodnim vetrom zelo topel in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V ponedeljek bo sončno in vroče, v alpskem svetu sosednje Avstrije in Italije bodo popoldne in zvečer krajevne vročinske nevihte.