Po reševanju ujetih v dvigalu osem oseb odpeljali v bolnišnico

Koper, 9. julija - V dvigalu športne dvorane v Kopru je bilo dopoldne nekaj časa ujetih 11 oseb. Poklicni gasilci so s tehničnim posegom odprli dvigalo in nudili pomoč reševalcem pri prenosu oseb do reševalnih vozil. Osem so jih prepeljali v Splošno bolnišnico Izola, poroča center za obveščanje. Vsi so bolnišnico že zapustili, poroča RTV Slovenija.