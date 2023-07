Zelenski se je iz Turčije vrnil s poveljniki obrambe Azovstala

Kijev/Istanbul, 9. julija - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v soboto iz Turčije vrnil s petimi poveljniki obrambe jeklarne Azovstal v Mariupolju. Na to so se jezno odzvali v Kremlju, kjer so Ankaro obtožili, da je z izpustitvijo ukrajinskih borcev prekršila dogovor, po katerem naj bi ti ostali v Turčiji do konca vojne, poroča nemška tiskovna agencija dpa.