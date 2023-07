Ljubljanski policisti po ropu v Tivoliju iščejo štiri osebe

Ljubljana, 9. julija - Ljubljanski policisti zbirajo informacije o štirih za zdaj še neznanih osebah, ki so minulo noč okoli 1.30 v Tivoliju pristopili do treh oškodovancev in zahtevali denar. Pri tem so enega izmed oškodovancev tudi udarili. Odtujili so jim za nekaj deset evrov gotovine in s kraja zbežali.