Kranjski policisti opozorili na neodgovorno ravnanje 18-letnega voznika

Kranj, 9. julija - Na območju Kranja so policisti minulo noč obravnavali 18-letnega voznika, ki je vozil avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja za to kategorijo, bil je pod vplivom alkohola, v naselju, kjer je omejitev 50, pa so mu z radarjem namerili hitrost 109 kilometrov na uro. Druga dva 18-letnika pa so policisti oglobili zaradi pretepa.