Najmanj 14 mrtvih v zrušenju bloka v Braziliji

Recife, 9. julija - V zrušenju štirinadstropnega stanovanjskega bloka v brazilskem kraju Recife je v petek umrlo najmanj 14 ljudi, so sporočili reševalci. Med žrtvami sta tudi dva otroka, še šest ljudi pa pogrešajo. Do sesutja stavbe je prišlo v zgodnjih jutranjih urah, ko so mnogi stanovalci še spali, poroča britanski BBC.