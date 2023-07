Mladi spustaši s številnimi kolajnami s SP

Praga, 9. julija - Slovenski tekmovalci v spustu na divjih vodah so svetovno prvenstvo mladincev in mlajših članov v čeških Roudnicah nad Labem končali s številnimi kolajnami. Samo zadnji dan so jih v sprinterskih preizkušnjah osvojili pet. Naslov svetovne prvakinje med mlajšimi članicami si je priveslala kajakašica Ana Šteblaj, še štiri kolajne pa so osvojile ekipe.