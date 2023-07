Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 8. julija - Zvečer in ponoči bo povečini pretežno jasno, na severu bo lahko več oblačnosti na račun ostankov konvekcije na avstrijski strani, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo sončno s popoldansko kopasto oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo sončno in vroče. Na severu bo možna kakšna ploha. V sredo se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme, v severni polovici države bo verjetnost za nevihte popoldne naraščala.

Vremenska slika: Nad srednjo in južno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam od zahoda postopno toplejši in dokaj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer je v Alpah še možna kakšna nevihta, drugod bo noč pretežno jasna. V nedeljo bo pretežno jasno. V Alpah lahko nastane kakšna popoldanska ploha.