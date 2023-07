Pedersenu sprint v Limogesu, Pogačar deseti

Limoges, 8. julija - Danec Mads Pedersen (Lidl-Trek) je zmagovalec osme etape kolesarske dirke po Franciji od Libourna do Limogesa (200,7 km). V sprintu glavnine je bil boljši od Belgijcev Jasperja Philipsena in Wouta Van Aerta. V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb, slovenski as Tadej Pogačar je še naprej drugi, potem ko je etapo končal kot deseti.