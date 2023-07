Papež Frančišek smrt migrantov na morju označil za sramoto

Vatikan, 8. julija - Smrt migrantov in beguncev, ki potujejo prek Sredozemskega morja in iščejo varnost ter boljše življenje v Evropi, so sramota za našo družbo, je papež Frančišek zapisal v današnjem pismu nadškofu Agrigenta, s katerim je zaznamoval deseto obletnico svojega prvega obiska na italijanskem otoku Lampedusa.