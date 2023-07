Razmere na slovenskih cestah ob 8. uri

Ljubljana, 8. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru zaradi nesreče oviran promet in zaprt prehitevalni pas med Uncem in Postojno proti Kopru. Nastajata zastoja, Ljubljana-Koper, približno 45 minut zamude.