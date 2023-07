Biden potrdil uničenje vseh zalog kemičnega orožja v ZDA

Washington, 8. julija - Ameriški predsednik Joe Biden je v petek potrdil, da so ZDA dokončno uničile vse zaloge kemičnega orožja. "S ponosom sporočam, da so ZDA varno uničile še zadnje strelivo iz te zaloge," je dejal. S tem so bile po navedbah Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) "nepovratno uničene" vse prijavljene zaloge kemičnega orožja.