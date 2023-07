Indeksi Wall Streeta v krajšem trgovalnem tednu nazadovali

New York, 8. julija - Newyorški borzni indeksi so v petek prekinili niz tedenskih rasti in v skrajšanem trgovalnem tednu zaradi praznika 4. julija v petek nazadovali. Vlagatelje je v petek prestrašilo dobro poročilo zaposlovanju in brezposelnosti, zaradi česar se obeta novo povišanje ključne obrestne mere.