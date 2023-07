Izteka se najtoplejši teden v zgodovini globalnih meritev

New York, 8. julija - Povprečne temperature na globalni ravni so v četrtek tretji dan zapored podrle rekord. V torek in sredo je bila povprečna temperatura na svetu 17,18 stopinje Celzija, v četrtek pa 17,23 stopinje, glede na meritve Univerze Maine, ki za ta namen uporablja satelitske podatke in računalniške simulacije.