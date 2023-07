Drevi 42. Melodije morja in sonca

Portorož, 8. julija - V amfiteatru Avditorija Portorož bo drevi 42. izvedba festivala Melodije morja in sonca. Za nagrade se bo potegovalo 14 skladb oziroma izvajalcev. O veliki nagradi bodo odločali tudi gledalci v Avditoriju in pred TV ekrani. Spremljevalni program bo posvečen preminulima večkratnima zmagovalcema festivala Danilu Kocjančiču in Enzu Hrovatinu.