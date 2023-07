Ministrstvo vabi k oblikovanju lokalnih akcijskih skupin za ribištvo za novo programsko obdobje

Ljubljana, 7. julija - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zainteresirane vabi k oblikovanju lokalnih akcijskih skupin za ribištvo in pripravo strategij lokalnega razvoja, ki se izvajajo iz evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, za programsko obdobje 2021-2027. Rok za predložitev vlog je 31. julij.