Komisija za peticije ostro obsoja nedavno homofobno in transfobno nasilje

Ljubljana, 7. julija - Komisija DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti se je na nujni seji seznanila z nedavnim homofobnim in transfobnim nasiljem, nedopustnim nasiljem nad manjšinsko in marginalizirano skupnostjo ter ga ostro obsodila. Ministrstvu za delo predlaga, da leta 2024 pripravi in sprejme nacionalno strategijo za enakost LGBTIQ+ oseb.