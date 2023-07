Evropska komisija predlaga izstop iz energetske listine

Bruselj, 7. julija - Evropska komisija je danes predstavila zakonodajni predlog za usklajen izstop EU in držav članic iz sporne mednarodne pogodbe o energetski listini. Kot so pojasnili v Bruslju, pogodba o energetski listini ni več združljiva z okrepljenimi podnebnimi ambicijami EU v okviru evropskega zelenega dogovora in pariškega sporazuma.