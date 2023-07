Dodik podpisal zakon o nepriznavanju odločitev Schmidta v Republiki Srbski

Banjaluka, 7. julija - Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je v skladu z napovedjo danes podpisal zakon o nepriznavanju odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta v srbski entiteti BiH. To je storil, čeprav je zakon Schmidt že razveljavil in mu lahko grozi zaporna kazen. ZDA so Dodika obtožile spodkopavanja daytonskega sporazuma.