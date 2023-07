Ministrstvo za finance: Nov zdravstveni prispevek bo za okoli 100 milijonov evrov zmanjšal prihodke iz dohodnine

Ljubljana, 7. julija - Na ministrstvu za finance so potrdili, da bo nov obvezni zdravstveni prispevek, ki bo 1. januarja 2024 nadomestil dopolnilno zdravstveno zavarovanje, vplival na zmanjšanje prihodkov z naslova dohodnine, po njihovi oceni za okoli 100 milijonov evrov. Glede na polno zaposlenost in rast plač ocenjujejo, da ta učinek v letu 2024 ne bo prišel do izraza.