V Društvu poslancev 90 državnemu zboru očitajo nespoštljiv odnos

Ljubljana, 8. julija - Društvo poslancev 90 DZ očita nespoštljiv odnos do delegatov osamosvojitvene skupščine, ki se kaže v neenakovredni obravnavi ob slovesu od delegatov in selektivnimi vabili na državne prireditve. Na DZ so naslovili pobudo po ustrezno spoštljivem odnosu. DZ bo pozorno pretehtal vse vidike pobude, so za STA sporočili iz kabineta predsednice DZ.