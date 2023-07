Mesec: Na točki javnega zdravstva smo se z Bešičem Loredanom razhajali že dalj časa

Ljubljana, 7. julija - Koordinator Levice Luka Mesec je ob odstopu ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana poudaril, da so bili v stranki vedno jasni zagovorniki javnega zdravstva. Na tej točki pa so se z ministrom že dalj časa razhajali. Ključno vprašanje, na katerega morajo najti odgovore do konca poletja, je, kako nadaljevati reformo zdravstva, je dejal Mesec.