Philipsenu še tretja zmaga na letošnjem Touru

Bordeaux, 7. julija - Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) je zmagovalec sedme etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Mont-de-Marsana do Bordeauxa (169,9 km) je v ciljnem sprintu prepričljivo ugnal Britanca Marka Cavendisha in Eritrejca Biniama Girmaya. V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb.