Zaposlovanje v ZDA se je junija upočasnilo

Washington, 7. julija - Ameriški delodajalci so junija ustvarili 209.000 delovnih mest več, kot so jih ukinili. Številka je za 97.000 nižja kot maja in nižja, kot so pričakovali analitiki. Stopnja brezposelnosti se je z majskih 3,7 odstotka znižala na 3,6 odstotka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.