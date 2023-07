Wimbledon, 7. julija - Španec Carlos Alcaraz, Rus Danil Medvedjev in Danec Holger Rune so se zanesljivo uvrstili v tretji krog tretjega turnirja sezone za grand slam v Wimbledonu. Tekmece so premagali v treh nizih. Napredovali sta tudi Belorusinja Arina Sabalenka in Čehinja Petra Kvitova.