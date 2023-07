Fajon s kolegoma iz Italije in Hrvaške v Anconi o sodelovanju glede severnega Jadrana

Ancona, 10. julija - Zunanja ministrica Tanja Fajon se bo danes v Anconi sešla z italijanskim in hrvaškim kolegom Antoniem Tajanijem ter Gordanom Grlićem Radmanom. Ministri se bodo po napovedih seznanili s predlogi in projekti za tesnejše povezovanje pri upravljanju in zaščiti severnega Jadrana ter sprejeli skupno izjavo.