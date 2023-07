New York, 7. julija - Newyorške borze so današnji trgovalni dan začele blizu izhodišč, osrednji indeksi sicer nimajo enotne smeri. Analitiki premlevajo najnovejše podatke o delovnih mestih v ZDA, ki so pokazali, da se je zaposlovanje junija upočasnilo, poročajo tuje tiskovne agencije.