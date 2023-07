Društvo v tujini izobraženih Slovencev bo obeležilo 10. obletnico ustanovitve

Ljubljana, 8. julija - Društvo v tujini izobraženih Slovencev (Vtis) bo danes z osrednjim dogodkom v dvorani SiTi teatra v BTC Ljubljana obeležilo 10. obletnico ustanovitve, ki jo praznuje v letošnjem letu. Iz društva bodo na dogodku predstavili dosedanje dosežke, med drugim recepte in dobre prakse, kako so vzpostavili priložnosti med Slovenijo in talenti v tujini.