Avstrija, Madžarska in Srbija o omejevanju nezakonitih migracij

Dunaj, 7. julija - Avstrija, Madžarska in Srbija so uspele zmanjšati število nezakonitih migracij v Evropo, je danes po srečanju z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom in srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem na Dunaju dejal avstrijski kancler Karl Nehammer. Po besedah Orbana bi bilo brez Madžarske in Srbije v Evropi na stotisoče migrantov več.