V Škofji Loki začetek 14. poletnega glasbenega cikla

Škofja Loka, 8. julija - S koncertom Yani Pearl in Martina Martis na Cankarjevem trgu se drevi začenja 14. poletni glasbeni cikel v Škofji Loki. Na odrih v starem mestnem jedru se bodo predstavili uveljavljeni mednarodni izvajalci in kakovostne domače zasedbe z zgosti iz tujine ter zasedbe, ki izvajajo t.i. glasbe sveta. Do 10. avgusta se bodo zvrstili štirje koncerti.