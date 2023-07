V Panviti začeli žeti pšenico, količina in kakovost letos manjši

Murska Sobota, 7. julija - V skupini Panvita so nekoliko pozneje kot prejšnja leta začeli žeti pšenico. To imajo letos posejano na 1250 hektarjih, od kmetov, s katerimi imajo sklenjene dolgoročne pogodbe, pa bodo odkupili od 5000 do 7000 ton poljščine. Na podlagi rezultatov požetega ječmena pričakujejo deset ali celo več odstotkov nižji pridelek, tudi kakovost bo slabša.