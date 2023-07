Premier Golob prihodnji teden na prvem uradnem obisku na Hrvaškem

Ljubljana, 7. julija - Premier Robert Golob bo prihodnji petek na povabilo hrvaškega kolega Andreja Plenkovića na prvem uradnem obisku na Hrvaškem. Osrednji temi pogovorov bosta področji energetike in sodelovanja med državama, voditelja pa bosta govorila tudi o migracijah in razmerah na Zahodnem Balkanu, so danes sporočili iz kabineta predsednika vlade.