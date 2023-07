Podjetniški sklad z novimi krizno-likvidnostnimi krediti

Ljubljana, 7. julija - Slovenski podjetniški sklad je objavil nov javni razpis neposrednih krizno-likvidnostnih kreditov v skupni višini 10 milijonov evrov. Mikro, mala in srednje velika podjetja bodo lahko zaprosila za posojila višini od 15.000 do 100.000 evrov. Razpis ima dva prijavna roka, in sicer 15. september in 15. november.